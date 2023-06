Messi-mania compleet: ticketprijzen en volgers Inter Miami door het dak

Het contract van Messi bij PSG loopt nog tot en met 30 juni, waarna hij naar de Verenigde Staten vertrekt. Inter Miami speelt in de tussentijd nog tegen New England (11 juni) en Philadelphia Union (25 juni), maar dan zal de Argentijn nog ontbreken. Er staan in juli vier wedstrijden op het programma. De MLS ligt daarna stil vanwege de Leagues Cup, een toernooi tussen MLS-clubs en Mexicaanse teams.

Inter Miami zit in een poule bij Cruz Azul en Atlanta United. Er wordt verwacht dat Messi op 21 juli zijn debuut gemaken voor de ploeg uit Florida. Daarom gaan de prijzen voor wedstrijdtickets over de kop. Het goedkoopste kaartje kost 467 dollar, ongeveer 435 euro.

Het volgersaantal op Instagram en Twitter voor Miami gaan ook door het dak. Binnen een kwartier na de aankondiging van zijn transfer verdubbelde het aantal. Zijn MLS-debuut duurt nog wel even. Naar verwachting is dat op 21 augustus.