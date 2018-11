Alleen Heracles en Emmen tegen plannen Eredivisie

De andere zestien clubs gingen akkoord en daarmee was de vereiste meerderheid van tweederde bereikt. Het pakket aan maatregelen is niet heel ingrijpend. De Eredivisie blijft uit achttien clubs bestaan. Mogelijk komt er een wijziging in de promotie/degradatieregeling. Clubs die niet op kunstgras spelen, krijgen over twee seizoenen een bonus van maximaal 350.000 euro. Heracles en Emmen spelen beide op kunstgras.

Kunstgras

Emmen geeft in een verklaring aan niet akkoord te zijn gegaan vanwege de extra eis, verplichte deelname van vier beloftenelftallen in de Eerste Divisie. Nu zijn dat Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en Jong FC Utrecht.

„FC Emmen vond principieel dat zij als Eredivisie-club hier niet over kon beslissen. Daarom heeft de club in de uiteindelijke stemming tegen gestemd”, meldt de club.