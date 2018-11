Winstpartij Thiem brengt Anderson in halve finale ATP Finals

De Oostenrijker, die de partijen tegen Kevin Anderson en Roger Federer had verloren, won van de Japanner in twee sets: 6-1 6-4. Hoewel de games vaak heel spannend waren, won Thiem de eerste set met ruime cijfers. Beide spelers kregen meerdere breakpoints, maar Thiem was de enige die er twee wist te benutten. In de tweede set had de Oostenrijker aan één break voldoende voor de winst.

Door de zege van Thiem is Kevin Anderson zeker van het bereiken van de halve finales van het eindejaarstoernooi. De Zuid-Afrikaan speelt later donderdag tegen Roger Federer. Bij winst van Anderson heeft Thiem ook nog een kleine kans om de halve finales te bereiken.