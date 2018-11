Betrian naar tweede ronde op WK boksen

De op Curaçao geboren, 27-jarige boksster won haar gevecht in de eerste ronde van de Bolortuul Tumurkhuyag uit Mongolië op punten: 4-1. In de tweede ronde treft Betrian de Puertoricaanse Ashleyann Lozada Motta, die in de eerste ronde een bye had.

De andere Nederlandse boksster op het WK, Nouchka Fontijn, is als eerste geplaatst en hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen.