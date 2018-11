Deschamps wil niks weten van salonremise

„We willen ons graag van de groepswinst verzekeren, daar zijn we voor gekomen”, zei bondscoach Didier Deschamps. De wereldkampioen heeft aan een gelijkspel voldoende voor een plaats in de halve finales van de nieuwe competitie van de UEFA. De kans bestaat dat Oranje tijdens de wedstrijd ook wel kan leven met een punt. In dat geval wordt het voor Duitsland wel heel lastig om degradatie te ontlopen.

Pogba

Deschamps wilde voor de laatste training voor het duel in de Rotterdamse Kuip van geen salonremise weten. Hij mist met de geblesseerde Lucas Hernandez en Samuel Umtiti wel twee van zijn vier favoriete verdedigers. „Maar we hebben meer goede spelers”, zei de bondscoach, die ook geen beroep kan doen op de gekwetste Paul Pogba, Anthony Martial, Alexandre Lacazette en Benjamin Mendy.

