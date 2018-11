De Jong imponeert Franse coach: ’Technisch is hij geweldig’

„Ze speelden vorige maand goed tegen Duitsland en België en ze maakten het ons in september ook een uur erg lastig”, doelde hij op de nipte thuiszege van Frankrijk op Oranje (2-1). „Vooral Frenkie de Jong heeft indruk op me gemaakt. Hij heeft geweldige technische kwaliteiten.”

Europese titel

De Franse bondscoach keert terug in De Kuip, het stadion waar hij als speler in 2000 de Europese titel won. „Dat is leuk voor mij, maar mijn spelers zegt dat niets. Sommige internationals waren toen pas net geboren.”

Kylian Mbappé, het grote talent van de Fransen, moet zijn twintigste verjaardag nog vieren. „Ik ben blij dat hij Fransman is” , zei Deschamps. „Soms mag hij van mij iets efficiënter spelen, maar hij is nu al zo goed.”

