Novak Djokovic loert tijdens ATP Finals op record Roger Federer

Novak Djokovic kan op gelijke hoogte komen met Roger Federer.

AMSTERDAM - Het zou best eens kunnen dat Novak Djokovic in de komende week een record van Roger Federer gaat evenaren. De Servische nummer één van de wereld begint als favoriet aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht spelers van dit jaar. Federer won dit evenement als enige zes keer, maar hij is nu niet van de partij. De teller van Djokovic staat op vijf.