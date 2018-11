Opvallende onthulling Raïkkönen

„Ik kan me niet herinneren dat ik echt de droom had om de Formule 1 te halen. Misschien dat je die droom in het karten hebt, als je nog heel jong bent. In mijn karttijd had ik echter nooit de verwachting de karts te verlaten, omdat we nooit voldoende geld hadden”, zegt de Fin tegen Motorsport.com.

Ook heeft hij nooit verwachtingen in de Formule 1 gehad, laat staan helden. „Ik had meer iets van: ’we zien wel hoe het is’. Ik heb ook nooit echt een held gehad. Ik hoopte op goede resultaten voor de Finnen, want als Fin is dat normaal. Maar ik had nooit een held of iemand tegen wie ik opkeek.”