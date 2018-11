Duarte: vanavond met Jong Oranje, zondag tegen NEC?

Duarte keert morgenavond terug uit Duitsland en zou zo binnen 48 uur twee topduels voor zijn ontwikkeling kunnen afwerken. Coach Henk Fraser schroomt niet om Duarte te laten starten. Het tekent de status van de jonge middenvelder bij de koploper van de eerste divisie. De vraag is daarbij alleen hoeveel het duel tegen de oudere Duitsers (Jong Oranje begint met een nieuwe lichting tegen een ploeg die wél nog in voorbereiding is op het EK) fysiek van hem zal vragen.

Sparta kwam bij de oefenduels van Oranje Onder 20 vorige maand een afspraak overeen met de KNVB. Zowel Duarte en Abdou Harroui blijven op de standby-lijst, zodat zij in de eerste divisie konden uitkomen. Nu Duarte een uitstekende ervaring kan opdoen tegen spelers van Bundesliga-niveau, zijn geen afspraken gemaakt. ,,We hebben niet met de KNVB gebeld’’, zegt technisch manager Henk van Stee. ,,Jong Oranje, dat is voor Deroy schitterend. Wij kunnen alleen maar hopen dat hij fysiek goed terugkeert. Dat zal natuurlijk ook afhankelijk zijn van de minuten die hij krijgt van bondscoach Erwin van de Looi.’’

Duarte vormde dinsdag op de training in Zeist een middenveld met Dani de Wit en Ferdi Kadioglu, met voor zich de verwachte voorhoede met Justin Kluivert, Donyell Malen en Tahith Chong.