Trump kleineert collega

Daarmee antwoordde het voormalige toptalent via de snookertafel op de kritiek, die hij een dag eerder al op televisie had gecounterd.

O’Sullivan haalde woensdag z’n allerhoogste niveau in zijn wedstrijd. Het eerste frame won de viervoudige wereldkampioen met een break van 86. ’The Rocket’ potte vervolgens een 111, 116 en 108 op weg naar een 4-0 overwinning in amper 45 minuten.

Usain Bolt

En toch was de Engelsman daar allesbehalve tevreden mee. Voor aanvang van zijn wedstrijd had hij zichzelf namelijk een opvallende uitdaging opgelegd. Hij wilde niet meer dan vijf ’safety shots’ per frame noteren en een gemiddelde pottijd van minder dan tien seconden. „Opgepast, Usain Bolt”, tweette O’Sullivan verwijzend naar het wereldrecord op de 100m van de Jamaicaan van 9”58. Uiteindelijk strandde O’Sullivan op een gemiddelde pottijd van 14 seconden.

Dat is slechts één seconde per pot sneller dan Trump, die een gemiddelde pottijd van 15 seconden noteerde in zijn overwinning tegen Carrington. Ook goed dus voor een 4-0 in 45 minuten en vier breaks van boven de 50 punten, waarvan eentje boven de 100.

Dominantie

Net niet zo goed als O’Sullivan, maar toch zeer dominant van de 29-jarige Engelsman. Die meteen nog maar eens uithaalde naar zijn critici. Trump wordt verweten dat hij nog niet alles uit zijn carrière heeft gehaald, ondanks zijn gigantische talent. Ondanks het winnen van acht rankingtoernooien en het bij elkaars pelen van meer dan 500 breaks boven de 100 punten (’centuries’).

„Ik speel nu al even op mijn beste niveau”, zei hij na zijn zege. „Het is er gewoon niet altijd uitgekomen in bepaalde toernooien, waardoor ik altijd in een kwartfinale of zo verloor. Nu komt het er dus op aan om dit een heel toernooi vol te houden. De kritiek? Daar ga ik beter van spelen. Ik krijg meer kritiek over me heen dan de meeste spelers samen, om de een of andere reden. Ik laat het misschien allemaal wat makkelijker lijken dan anderen. Daarom denken ze dat ik meer mijn best moet doen.”

Oefenen

In de vorige ronde won Trump van Kyren Wilson, die vorig weekend nog de finale van de Champion of Champions speelde tegen O’Sullivan en op weg naar daar Trump versloeg met 6-1. Wilson wordt aanzien als een opkomende sterspeler en dat was niet naar de zin van Trump, die bij Eurosport stevig uithaalde naar zijn collega.

„Mensen verwachten blijkbaar dat ik beter moet spelen”, reageerde de Engelsman. „Ze bedoelen dat eigenlijk positief, maar het komt slecht over. Ze zeggen dan dat Kyren de rijzende ster is maar hij is bijna zo oud als ik en heeft nauwelijks iets gewonnen vergeleken met mij. Zijn persoonlijkheid is ook anders dan die van mij en misschien zoeken mensen naar een nieuwe rivaliteit, die er wel zal komen.”

Wilson had na afloop gezegd dat hij het had misschien „meer wilde” dan Trump omdat hij tijdens de pauze ging oefenen, terwijl Trump enkel rustte. „Ja, ik heb dat gezien”, zei Trump al lachend. „Ik zou daarop antwoorden dat hij met zijn spel iets meer oefening nodig heeft dan ik.”