Vrouwenvoetbal blijft groeien

Dat meldt de KNVB donderdag in het jaarverslag 2017-2018, enkele dagen na de plaatsing van de Oranje-vrouwen voor het WK.

Een jaar nadat de ’Leeuwinnen’ in eigen land Europees kampioen waren geworden was er een stijging in het ledenaantal van 2,79 procent. De bond heeft nu 158.353 vrouwelijke leden. De grootste stijging was bij onder 9, onder 19 en bij de senioren.

Het totale ledenaantal van de KNVB daalde heel licht, met 0,69 procent tot 1.209.193. Dat kwam vanzelfsprekend op naam van de mannen. Wel blijft de KNVB de grootste sportbond van Nederland.

De vereniging KNVB heeft een positief resultaat behaald van circa 2,2 miljoen euro ten opzichte van een negatief resultaat van 0,2 miljoen euro in het vorige boekjaar. De totale baten bedragen circa 102,8 miljoen euro en liggen in lijn met zowel de begroting 2017/2018 als de jaarrekening 2016/2017.