Federer na zege op Anderson naar halve finale

De als tweede geplaatste Zwitser versloeg de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in twee sets: 6-4 6-3. Beide spelers hebben zich geplaatst voor de laatste vier op het eindejaarstoernooi tussen de beste acht tennissers van het jaar. Federer is door de zege groepswinnaar.

Federer begon de ATP Finals met een verrassende nederlaag tegen de Japanner Kei Nishikori. De Zwitser herstelde zich echter met winst op Dominic Thiem. Ook tegen Anderson was hij beter. Een eerste break van Federer in de eerste set, wist de Zuid-Afrikaan nog te herstellen. Een tweede break meteen daarop werd hem fataal. In de tweede set brak Federer zijn tegenstander eveneens twee keer en sloeg hij op zijn derde matchpoint toe.

Anderson was al zeker van de halve finales, toen Thiem eerder op de dag de Nishikori versloeg.