Publiek welkom bij Grand Prix van Toscane

Een heuglijk bericht zo in het weekend waarin de Grand Prix van België wordt verreden, want tot op heden is er in dit Formule 1-seizoen nog bij geen enkel raceweekend publiek welkom geweest.

Volgens het officiële twitteraccount van Mugello Circuit zullen er per dag in het raceweekend zo’n drieduizend supporters de toegangspoorten mogen passeren. Zo’n 2000 fans zullen hun plaatsen innemen op de hoofdtribune en de Mateerassi-tribune. Daarnaast worden er nog 880 kaartjes verdeeld onder leden van de Scuderia Ferrari Club.

Historisch

„De race zal om twee redenen historisch worden”, zo staat er te lezen op het twitteraccount. „Het wordt niet alleen de allereerste Formule 1-race op Mugello, maar ook de eerste race waar dit jaar publiek bij aanwezig zal mogen zijn.” De race op Mugello is om nóg een reden bijzonder, want het wordt voor de ploeg van Ferrari het duizendste optreden in de Formule 1.

De Grand Prix van Toscane werd begin juli aan de Formule 1- kalender toegevoegd.