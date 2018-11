Kroatië neemt revanche op Spanje

Op eigen veld versloeg de finalist van het WK Spanje met 3-2. Tin Jedvai maakte in extra tijd het winnende doelpunt.

Daarvoor had Kroatië twee keer een voorsprong uit handen gegeven. Andrej Kramaric opende in de 54e minuut de score. Hij profiteerde van slordig uitverdedigen aan Spaanse kant. Binnen 2 minuten was het alweer gelijk. Dani Ceballos maakte de 1-1.

De Kroaten bleven aandringen en werden daarvoor in de 69e minuut beloond. Jedvaj kopte raak na een voorzet van aanvoerder Luka Modric. Uit een strafschop maakte de Spaanse captain Sergio Ramos weer gelijk.

Spanje leidt met 6 punten uit vier duels. Kroatië heeft na drie duels 4 punten. De Engelsen (drie wedstrijden) staan eveneens op 4 punten.