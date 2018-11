België in tweede helft trefzeker tegen IJsland

In het Koning Boudewijnstadion in Brussel wonnen de Rode Duivels met 2-0. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez blijft daardoor lijstaanvoerder in groep 2 van League A.

Michy Batshuayi brak halverwege de tweede helft de ban voor België. De spits tikte de bal binnen die na een perfecte pass van Eden Hazard was voorgegeven door Thomas Meunier. Batshuayi zorgde tien minuten voor tijd ook voor de 2-0. De IJslandse doelman Hannes Halldórsson liet het schot van Hans Vanaken los, waarop de spits de rebound kon binnentikken.

IJsland was in de groep na drie eerdere nederlagen al gedegradeerd. België heeft nu drie keer gewonnen. Zondag bepalen de Belgen in een duel met Zwitserland wie groepswinnaar wordt.