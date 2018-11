Engeland wint bij afscheid Rooney

Op Wembley werd het in een oefenwedstrijd 3-0 voor de halve finalist van de wereldtitelstrijd. Rooney, enige tijd geleden al afgezwaaid als international, viel voor zijn 120e interland in de 58e minuut in.

Na bijna een half uur scoorde Engeland in enkele minuten tijd twee keer. Eerst deed Jesse Lingard dat, vervolgens Trent Alexander-Arnold. Callum Wilson maakte er in de slotfase 3-0 van.

Wilson debuteerde bij de formatie van bondscoach Gareth Southgate, nog wel als basisspeler. Harry Kane, topscorer van het WK, bleef op de bank.