Jan Janssen over zege in Parijs-Roubaix: ’Goh, wat zagen we er uit’

Jan Janssen baalt ervan dat Parijs-Roubaix zondag niet doorgaat. „Ik keek erg uit naar een gevecht tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.” Ⓒ René Bouwman

PUTTE-KAPELLEN - Hij is wielerheld tot in de eeuwigheid. Jan Janssen staat vooral bekend als de eerste Nederlandse Tour-winnaar in 1968. Maar bij de geboren Nootdorper (80) gaat ook in deze periode van het jaar het bloed altijd wat sneller stromen, vooral vanwege Parijs-Roubaix, het enige klassieke wielermonument dat hij won. „Het is jammer dat deze wedstrijd zondag niet doorgaat, want ik keek erg uit naar een gevecht tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.”