Memphis: ’Frankrijk ziet ons als goed team’

De speler van Olympique Lyon verwacht een interessant duel. „Zij zijn de wereldkampioen en je ziet hoeveel talent ze hebben… Maar dat heeft Nederland ook.” Volgens Depay worden de contouren van het nieuwe Oranje steeds duidelijker zichtbaar. „Er is nu meer duidelijkheid wie waar gaat spelen. Je vecht altijd voor je positie, maar ik denk dat we aan meer vastigheid zijn gaan werken. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten.”

De aanvaller vindt dat de spelers tegen Duitsland en België de nieuwe standaard hebben bepaald. „Het niveau tegen Duitsland en België was goed, vanaf daar mogen we niet meer omlaag. Je kunt nu op een paar spelers leunen. Als ik het niet ben, is het wel een ander”, aldus Depay.

Hij prijst zich gelukkig met de huidige Oranjemix van aanstormende talenten en rijpere spelers. „Het is een combinatie van dat, en hoe de trainer het neerzet”, verklaart hij de stappen die het Nederlands elftal zet. „We zijn achter de schermen veel bezig met details. We verwachten ook dat er kwaliteit geleverd wordt.”