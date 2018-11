Beschermde status Oranje in verschiet

De tien best geklasseerde landen uit League A hebben een beschermde status. De twee laatst geklasseerden vallen af. IJsland eindigt na het verlies bij België sowieso achter Oranje. Zaak is een tweede land achter zich te houden. Dit kunnen Polen en Duitsland zijn die beiden pas één punt hebben. De Polen moeten nog naar Portugal en Duitsland treft maandag Nederland, zodat Oranje (drie punten) zelfs bij verlies of een gelijkspel tegen Frankrijk plaatsing als groepshoofd in eigen hand houdt.

„We hebben nog twee mooie wedstrijden om ons te verzekeren van een beschermde status voor de EK-kwalificatie en kunnen groep 1 ook nog winnen bij zeges op Frankrijk en Duitsland”, weet Koeman. „Als groepshoofd wordt kwalificatie voor het EK toch een stukje gemakkelijker. Vandaar houden we dit zeker in ons achterhoofd de komende twee interlands.”