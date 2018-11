Fransen fan van Frenkie

Ook in Frankrijk kennen ze Frenkie de Jong. „Een speler met bijzondere kwaliteiten, heel intelligent en technisch vaardig.” Ⓒ VI Images / Pim Ras

ROTTERDAM - De Franse bondscoach Didier Deschamps keert vanavond terug op een voor hem bijzondere plek. In De Kuip versloeg hij met de Franse ploeg in de finale van Euro 2000 Italië, in zijn 103e interland het mooist denkbare afscheid voor de aanvoerder van de Haantjes. „Een mooie herinnering. Achttien jaar geleden alweer. Veel van mijn spelers weten dat waarschijnlijk niet eens. Ze waren nog maar net geboren”, knipoogde Deschamps.