’De Jong speler met heel grote toekomst’

„De Jong is een speler met een heel grote toekomst, maar Nederland heeft meer goede spelers. Memphis Depay, die we allemaal kennen uit de Franse competitie, is een fantastische speler. En Jasper Cillessen vind ik een sterke doelman, ook al is hij bij FC Barcelona tweede keeper”, aldus de doelman van de Fransen, die de eerste confrontatie met Nederland in de Nations League door een blessure vanaf de zijlijn moest volgen.

„Die wedstrijd heb ik vanaf de tribune gezien. Dat geeft altijd een ander beeld. Ik heb gezien dat Nederland graag balbezit heeft en veel beweging in het team heeft.”

