Van Dijk: ’Ramos niet mijn type verdediger’

„Het laatste klopt”, lacht de persoon die Liverpool bijna 85 miljoen euro kostte. Van Dijk: „Ramos is niet de beste. Een geweldige speler en ik heb respect voor wat hij heeft bereikt, maar hij is niet mijn type centrale verdediger. Ramos’ ploeggenoot bij Real Madrid, Raphaël Varane, is mijn favoriet. Een uitstekende verdediger, jong en veel gewonnen.”

Soms denkt Van Dijk nog weleens aan de overtreding van Ramos in de finale van de Champions League waarmee hij Mohammed Salah, Liverpools angel, uit de wedstrijd beukte. „Ik weet niet of het bewust was, maar mentaal veranderde wel iets bij Real Madrid toen Salah werd gewisseld. Ineens doken Marcelo, Benzema en Ronaldo allemaal op bij onze jonge rechtsachter Trent Alexander-Arnold en lieten de hele rechterkant vrij. Met Salah hadden ze dat nooit aangedurfd”, is de aanvoerder van Oranje duidelijk. „Nee, zelf ben ik niet van de manier van verdedigen van Ramos, ik tracht de situaties waarin hij komt juist te vermijden en probeer zelfs geen slidings te maken.”

Van Dijk kan niet zeggen of Liverpool met Salah wel de Champions League zou hebben gewonnen afgelopen zomer. „De wedstrijd was in ieder geval anders geweest. Soms denk je nog aan die avond. Ik hoop ooit nog een keer op dat podium te staan en aan de goede kant van de score te zitten. Zo niet, dan zal die avond in Kiev altijd pijn blijven doen.”