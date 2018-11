Onsmakelijke discussie na dartspartij

„Ik denk dat het nog wel twee nachten duurt voordat die geur uit mijn neus verdwijnt. Ik wist niet dat het bij de PDC ook zo ging”, zei de Nederlandse darter van de BDO vol walging tegen RTL7. Verder wilde Harms er weinig over kwijt. De Alkmaarder won maar twee legs: 2-10 nederlaag.

Anderson waste zijn handen in onschuld. „Ik dacht dat hij een scheet had gelaten op het podium”, zei de Flying Scotsman met een uitgestreken gezicht. „Het rook verschrikkelijk. Maar ik zweer op het leven van mijn kinderen dat ik het niet was. Misschien kwam het van de tafels naast het podium. Het rook naar rotte eieren, maar het kwam echt niet van mij.”

Anderson neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Michael Unterbuchner. De Duitser boekte een verrassende zege op James Wade.

