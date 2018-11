Onvergetelijke herinneringen Wayne Rooney

De oud-speler van Everton en Manchester United mocht nog één keer meedoen met de nationale Engelse voetbalploeg. Rooney kwam in de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten in de 58e minuut als invaller in het veld en genoot het laatste half uur volop.

,,Dit was een geweldige manier om mijn internationale loopbaan te beëindigen. De jongens speelden geweldig. Helaas lukte het me niet te scoren, maar ik zal deze avond niet snel vergeten'', aldus Rooney, die zijn 120e interland speelde. ,,Mijn tijd is geweest. Ik kan nu lekker achterover leunen. De Engelse ploeg is in goede handen. Dat heb ik deze week zelf van dichtbij kunnen zien.''

Er was veel te doen om de uitverkiezing van Rooney. Sommige oud-internationals waren kritisch en begrepen niet zo goed dat Rooney een afscheidsduel kreeg.

Engeland won de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten met 3-0.