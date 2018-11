'Cybersecurityexpert' neemt woorden snel terug

Twee dagen nadat hij tijdens een vergadering zei nog nooit in zijn leven een computer te hebben gebruikt, nam hij die woorden vrijdag rap terug.

,,Thuis gebruik ik geen computer, maar op kantoor gebruik ik het natuurlijk voor meerdere werkzaamheden'', verduidelijkte de 68-jarige Yoshitaka Sakurada.

Sakurada werd vorige maand door de Japanse premier Shinzo Abe benoemd voor de post waar cybersecurity onder valt. Sakurada kwam eerder al in het nieuws toen hij in een interview zei dat de organisatie van de Olympische Spelen Japan 1500 yen kost. In werkelijkheid is dat 150 miljard yen.