Anthony alweer weg bij Houston Rockets

De 34-jarige topbasketballer voelt zich niet op zijn plaats bij zijn nieuwe club. Anthony kwam in augustus over van Oklahoma City Thunder, waar hij na een teleurstellend verlopen seizoen graag weg wilde.

,,De rol die we voor Carmelo in gedachten hadden toen hij zijn contract ondertekende, heeft hij niet gekregen. We denken daarom van beide kanten dat het beter is uit elkaar te gaan'', aldus Daryl Morey, directeur van Houston Rockets.

Anthony won met de Amerikaanse basketballers drie keer goud bij de Olympische Spelen. In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA noteert hij per wedstrijd gemiddeld 24,1 punten, 6,5 rebounds en drie assists. Hij zou bij de Rockets 2,1 miljoen euro gaan verdienen in één jaar.