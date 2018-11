Vraagtekens bij Löw voor clash met Oranje

De middenvelder van Real Madrid had van bondscoach Joachim Löw wat dagen rust gekregen. Kroos deed daarom donderdag niet mee in de oefenwedstrijd van Duitsland tegen Rusland (3-0).

Het is nog niet duidelijk of Julian Draxler maandag in de Nations League tegen Oranje kan voetballen. Hij ontbrak tegen de Russen wegens een sterfgeval in zijn familie. ,,Ik ga met Julian bellen en dan moeten we bekijken of hij in staat is om te spelen of niet'', aldus Löw over de voetballer van Paris Saint-Germain.

Jonas Hector is waarschijnlijk niet van de partij tijdens de ontmoeting met het Nederlands elftal. De 28-jarige middenvelder viel tegen Rusland uit met een enkelblessure. Löw besluit zondag of Marco Reus bij de selectie komt. De aanvoerder van Borussia Dortmund liep afgelopen weekeinde in de thuiswedstrijd tegen Bayern München een kneuzing in zijn enkel op en deed daarom donderdag niet mee.

