Schenk over Thyrax: ’We moeten niet naïef zijn’

Met de World Cup in Obihiro wordt vrijdag in Japan het startschot gegeven voor internationale schaatsjaargang 2018/2019. Als columnist van Telesport zal Ard Schenk ook dit seizoen rond de grote titeltoernooien de verrichtingen op en naast het ijs nauwlettend in de gaten houden en van zijn ongezouten mening voorzien. De gewezen Apollo van het IJs mag dan 74 jaar oud zijn, hij is nog altijd zo scherp als een fileermes. Dat blijkt wel uit zijn reacties op vijf stellingen die hem werden voorgelegd als opwarmer voor een lange winter. ,,De rol die de KNSB speelt, is volstrekt achterhaald.’’