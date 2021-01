Pep Guardiola lyrisch over Phil Foden

„Hij beschikt in de buurt van het vijandelijke doel over een speciaal soort instinct, niet alleen met zijn linkervoet, maar ook met zijn rechtervoet. Daarnaast is zijn instelling perfect. Ik heb het gevoel dat hij 24 uur per dag voor voetbal leeft. Hij verdient het om te spelen.”

Drievoudig international Foden (20) bezorgde City woensdag met zijn achtste seizoenstreffer de winst in de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-0). „Ik weet niet hoe de Engelse bondscoach Gareth Southgate erover denkt, maar ik denk dat hij de laatste weken aardig onder de indruk is geraakt van Phil, zoals wij allemaal”, betoogde Guardiola. „Kijk alleen maar naar zijn gezicht. Hij straalt geluk uit in de trainingen en de wedstrijden. Dat spelplezier zie je terug in zijn prestaties.”

Na de zevende zege op rij in alle competities lijkt Manchester City klaar voor een succesvolle tweede seizoenhelft. „Het voelt inderdaad alsof we in topvorm zijn gekomen. De resultaten in de laatste serie wedstrijden geven ons in elk geval veel vertrouwen”, beaamde Foden.