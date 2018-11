Schoofs naar halve eindstrijd in Taipei

De 30-jarige Nederlandse was in de kwartfinale van de zogenoemde WTA-challenger te sterk voor Tereza Martincova. De Tsjechische gaf in de tweede set geblesseerd op. Schoofs had de eerste set met 7-6 (3) gewonnen. In de tweede set leidde ze met 3-0.

In de halve finale neemt Schoofs het op tegen Luksika Kumkhum. De tennisster uit Thailand is de nummer 81 van de wereld. Schoofs neemt zelf de 211e plek in.