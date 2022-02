Orkun Kökcü wéér goud waard voor Feyenoord

Het is de vierde treffer van de Turkse international in de laatste drie wedstrijden voor Feyenoord. Rendement was al twee seizoenen volgens zijn coaches iets waar Kökcü aan moest sleutelen. Kort gezegd, dat moest een stuk omhoog. Na de winterstop is hij als een komeet uit de startblokken geschoten en drukt hij met zijn doelpunten een flink stempel op de Rotterdamse ploeg. In de eerste helft deed hij dat ook al met zijn spel en daardoor is hij een van de belangrijkste spelers in het elftal van Feyenoord geworden.

Kökcü rondde een van de zeldzame counters van Feyenoord geweldig af. Bij een afgeslagen hoekschop van RKC zag Bryan Linssen hoe Kökcü de diepte zocht en met een boogbal vond Linssen zijn ploeggenoot ver op de helft van de thuisploeg. RKC-keeper Etienne Vaessen was ervan overtuigd dat hij die diepe pass nog wel kon onderscheppen, maar het publiek in Waalwijk hield halverwege zijn sprint al het hart vast. Kökcü was hem net te snel af en schoot (een minuut voor de pauze) vanaf links van grote afstand raak.

Rug tegen de muur

Tot dat moment was de situatie op het veld juist andersom geweest. RKC was de ploeg die met de rug tegen de muur stond, met vijf man verdedigde en met een uitvalletje af en toe een plaagstootje probeerde uit te delen. Tweemaal moest Feyenoord-keeper Justin Bijlow een schot van Saïd Bakari keren, maar dat was alles wat er heel lang in aanvallend opzicht van de thuisclub werd gecreëerd. Pas in de slotfase was Jens Odgaard dicht bij de gelijkmaker, maar de Deen strandde op de uitkomende Bijlow.

Bij Feyenoord hield trainer Arne Slot vast aan zijn vertrouwde elftal. Dat betekende dat Lutsharel Geertruida andermaal de voorkeur kreeg boven de Noor Marcus Pedersen. Geertruida zit net als Kökcü in een sterke fase en is vooral aan de bal wat sterker dan Pedersen.

Hendrix scoort

Na rust kreeg Alireza Jahanbakhsh de kans Feyenoord al snel aan een 2-0 voorsprong te helpen, maar Vaessen wierp zich als een leeuw voor het schot van de Iraanse international. Guus Til raakte kort daarna de paal.

De mooiste aanvallende actie van de wedstrijd leverde overigens geen goal op. Luis Sinisterra legde de hele RKC-defensie in het eerste bedrijf in de luren, maar zag vervolgens hoe de bal na een scrimmage net voor de doellijn werd weggewerkt. Ondanks aandringen van RKC, viel de goal in de slotfase aan de andere kant na een Waalwijkse fout. Jorrit Hendrix besliste het duel: 0-2.

Dankzij de zege op RKC blijft Feyenoord PSV op de hielen zitten. Het verschil met de Eindhovenaren blijft één puntje, het gat met de ijverige achtervolgers AZ en FC Twente (allebei winst) is nog steeds zes punten.