Schenk en De Jong pleiten voor veranderingen

„Een seizoen dat zich uitstrekt van half oktober tot medio maart is er om vragen dat mensen ergens halverwege afhaken. Atleten, toeschouwers, niemand heeft een spanningsboog van bijna een half jaar tijd. Zelfs de grootste enthousiastelingen snappen op een gegeven moment niet meer waar ze naar kijken. EK sprint, EK allround, WK sprint, WK allround, WK afstanden; de lijst met kampioenen is aan het einde van een seizoen ellenlang. Dat leidt onherroepelijk tot inflatie van titels. Het publiek ziet door de bomen het bos niet meer. Om nog maar te zwijgen over de volstrekt onduidelijke status die de World Cup heeft.”

„De oplossing is mijns inziens betrekkelijk eenvoudig. Kort de officiële kalender in tot drie, hooguit vier maanden en organiseer een WK eens in de twee jaar. Daarmee creëer je exclusiviteit.”

Bob de Jong

Ook Bob de Jong (42) is van mening dat de schaatskalender op de schop moet. De olympisch kampioen tien kilometer van Turijn vindt dat schaatsers fysiek te zwaar worden belast en dat de veelal armlastige bonden qua reiskosten te veel geld kwijt zijn.

“Het is vloeken in de kerk, maar het allrounden is wereldwijd gezien veel te klein geworden. Het EK zou ik schrappen en het WK zou ik eens in de twee jaren organiseren.” In de tussenliggende jaren kunnen dan de WK afstanden en het WK sprint plaatsvinden. “De World Cup wordt op die manier ook belangrijker. Nu laten schaatsers soms wereldbekerwedstrijden schieten om te trainen. Dat is geen goed signaal richting de fans.”

Een ander kostenbesparend idee van De Jong is een tweejaarlijks mega-WK op één locatie. “Met in tien dagen een WK sprint, een WK allround én de WK afstanden. Dat scheelt deelnemende landen veel geld op het gebied van reizen.”

De rugklachten van Sven Kramer (negenvoudig Europees- én wereldkampioen allround) heeft volgens De Jong een direct verband met de overvolle kalender. “Vooral allroundkampioenschappen zijn heel zware toernooien, die hakken er echt in. De fysieke klachten van Sven hangen daar ook echt mee samen. Met de vele wedstrijden en de gecombineerde sprint- en duurtrainingen, heeft hij roofbouw op zijn lichaam gepleegd.”

