Oud-Feyenoorder Basacikoglu weg uit Turkije na ’valse beschuldiging’

Op Instagram laat de 24-jarige speler weten dat er een breuk is ontstaan tussen hem en de nummer zeventien van de Süper Lig. „Ik werd beschuldigd van het lekken van nieuws, maar ik was de bron niet”, aldus Basacikoglu, die naar eigen zeggen met pijn in zijn hart afscheid neemt van de club. „Ik heb hier alles gegeven, tot het moment dat de club mij niet meer steunde.”

Kayserispor pikte Basacikoglu in de zomer van 2018 op bij Feyenoord, dat vier jaar eerder 3,5 miljoen euro voor hem betaalde aan SC Heerenveen. In Rotterdam slaagde de aanvaller er echter nooit in om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler.

Feyenoord verkocht hem dan ook voor slechts 400.000 euro door aan Kayserispor. Voor de Turken speelde Basacikoglu uiteindelijk 37 wedstrijden, waarin hij viermaal trefzeker was.