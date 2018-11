Van Gerwen aast op revanche en historie

„Het was een ongelooflijke wedstrijd tegen een ongelooflijke tegenstander”, zei een blije Van Gerwen na afloop. „Hij produceerde op sommige momenten geweldige dingen, maar ik was goed als er toedeed.”

Van Gerwen produceerde een gemiddelde van ruim 108 en gooide 50 procent van zijn dubbels erin. Dat zijn uitstekende cijfers. „Ik hou ervan om dit soort wedstrijden te spelen. Het publiek was fantastisch. Daarom speel ik darts.”

Van Gerwen wil de eerste speler worden die vier keer op een rij wint in Wolverhampton. De afgelopen drie jaar was hij onklopbaar bij het prestigieuze PDC-toernooi. „Ik wil dit niveau vasthouden voor de rest van het toernooi en ik wil winnen!”

In de kwartfinales wacht de nummer één van de wereld zaterdag een lepe opponent in de persoon van Jonny Clayton. Van de darter uit Wales verloor Van Gerwen (onnodig) in de groepsfase: 4-5. Met die nederlaag kwam er een einde aan een zegereeks van 22 stuks voor de Nederlander bij de Grand Slam of Darts.

Bekijk ook: Van Gerwen met moeite langs Smith

Bekijk ook: Onsmakelijke discussie na dartspartij