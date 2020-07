Coronavirus duikt direct op in Ronde van Burgos

Het gaat om de 22-jarige Israëliër Itamar Einhorn, die afgelopen week nauw contact heeft gehad met ploeggenoot Omer Goldstein waarbij besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Israel Start-Up Nation gaat daarom dinsdag met zes in plaats van zeven renners van start in de Spaanse etappekoers, die vijf dagen duurt.

Alle renners zijn de afgelopen weken een aantal keer getest op Covid-19. Maandag kwam daar een positieve uitslag uit. Goldstein, die geen symptomen vertoonde, bleek besmet te zijn met het coronavirus. De 23-jarige Israëliër zou volgende week gaan koersen, maar hij is nu in quarantaine geplaatst.

De renners en stafleden die de afgelopen dagen contact hebben gehad met Goldstein zijn direct opnieuw getest. Op advies van de teamartsen besloot de ploegleiding om sprinter Einhorn uit de ploeg voor de Ronde van Burgos te halen. Het is nog niet bekend of hij ook besmet is geraakt.

Toeschouwers

De organisatie van de koers hoopt de komende dagen op zo min mogelijk fans langs de wegen. Maandagmiddag werd filmpje geplaatst, waarin onder anderen Alejandro Valverde, de Italiaanse sprinter Matteo Trentin en de uittredende winnaar Iván Ramiro Sosa de mensen voegen om thuis voor de televisie naar de wedstrijd te kijken.