Kodaira wint 500 meter, Leerdam elfde

De Japanse topsprintster Nao Kodaira zegevierde voor eigen publiek in Obihiro met een tijd van 37,49 seconden. Zij is olympisch en wereldkampioen op dit nummer. Het was haar zeventiende wereldbekerzege op de 500 meter.

Europees kampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk eindigde als tweede (37,62), gevolgd door de Japanse Maki Tsuji als nummer drie (38,04).

Jutta Leerdam was de eerste Nederlandse op de elfde plaats (38,66). Zij was twee weken geleden bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf ook al de snelste sprinter van Oranje (38,48). Letitia de Jong, Nederlands kampioene op de sprintvierkamp, reed in Japan de vijftiende tijd (38,84).

In de B-groep kwamen namens Nederland Janine Smit (vierde in 39,03), Esmé Stollenga (zesde in 39,22) en Femke Beuling (zevende in 39,26) in actie.

Jorien ter Mors, wereldkampioene sprintvierkamp en Nederlands kampioene op de 500 meter, ontbreekt het hele seizoen door een knieblessure.

