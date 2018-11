PSG spreekt racismeclaim tegen

Dat heeft een intern onderzoek uitgewezen, meldt de club uit Parijs tegenover Franse media. PSG bevestigde onlangs dat het formulieren had gebruikt waarop gescoute spelers hun afkomst moesten aangeven.

Zo moesten de jeugdspelers melden of zij Frans, Maghrebijns (Noord-Afrikaanse landen), West-Indisch of Zwart-Afrikaans waren. Het verzamelen van etnische gegevens van personen is in Frankrijk verboden.

Roxana Maracineanu, de minister van Sport, zei dat PSG-directeur Jean-Claude Blanc al had beloofd het selectieproces te reorganiseren.