Nederlands elftal steeds hechter

Georginio Wijnaldum geniet van de sfeer binnen de spelersgroep van Oranje. „Er is niet zo’n grote kloof.” Ⓒ ANP

ZEIST - Het Nederlandse voetbal verkeerde in een diepe crisis. Tientallen prominenten uit de voetballerij gaven hun visie en dat resulteerde in het lijvige rapport ’Winnaars van Morgen’. Oranje klauterde de afgelopen maanden uit het dal. Niet aan de hand van de realistische vakman Ronald Koeman, maar – zo wilde de bondscoach tijdens de persconferentie van Oranje voor het duel met Frankrijk bijna doen geloven – dankzij het door de internationals massaal gespeelde spel ’30 seconds’. Onzin natuurlijk. De sfeer is zo goed dankzij de resultaten en in veel mindere mate andersom.