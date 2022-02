Dit is TeamNL: Nederland met grootste winterploeg ooit op jacht naar olympisch succes

Vier jaar geleden won Nederland in Pyeongchang acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons. Volgens databureau Nielsen’s Gracenote is TeamNL in staat om in Peking acht gouden, tien zilveren en twee bronzen plakken te veroveren. De vooruitblik op de Winterspelen is gestoeld op statistische modellen.

Bekijk hier op welke onderdelen voor Nederland de grootste kansen op olympisch eremetaal liggen.

Tekst loop door onder foto...

Irene Schouten in de National Speed Skating Oval in Peking. Ⓒ RENE BOUWMAN

Openingsceremonie

Minder dan de helft van de in Peking aanwezige Nederlandse sportploeg deed vrijdag mee aan de openingsceremonie. Het ging om 22 atleten en 26 begeleiders van TeamNL, meldt NOC*NSF.

Behalve schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster Lindsay van Zundert, die de Nederlandse vlag droegen tijdens de parade in het Vogelnest-stadion, liepen er (inclusief reserves) twaalf schaatsers, zes bobsleeërs en twee shorttrackers mee.

De deelnemende schaatsers waren Sanne in ’t Hof, Thomas Krol, Merijn Scheperkamp, Marcel Bosker, Kai Verbij, Jutta Leerdam, Hein Otterspeer, Michelle de Jong, Femke Kok en de drie reserves Merel Conijn, Melissa Wijfje en Beau Snellink.

Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Dennis Veenker, Stephan Huis in ’t Veld en Karlien Sleper vertegenwoordigden Nederland tijdens de ceremonie namens het bobsleeteam. Shorttrackers Georgie Dalrymple en Bram Steenaart, die reserve zijn in Peking, gingen ook naar de ceremonie.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Tekst loop door onder foto...

Chef de mission Carl Verheijen. „Ik hoop vooral dat ze er extra energie en inspiratie van krijgen voor hun wedstrijden op de Spelen.” Ⓒ René Bouwman

Op benen staan

Van de 42 atleten die in Peking daadwerkelijk in actie komen, gingen er dus zeventien naar de ceremonie. Veel atleten kozen ervoor in het olympisch dorp te blijven, omdat ze de komende dagen al in actie moeten komen. Bij de openingsceremonie staan sporters vaak lange tijd op hun benen. De temperatuur lag bovendien onder het vriespunt in Peking.

„Mooi dat we met zo’n grote groep van TeamNL bij de openingsceremonie Nederland mogen vertegenwoordigen”, zei chef de mission Carl Verheijen van tevoren. „Ik hoop van harte dat onze sporters genieten van dit bijzondere moment en een herinnering voor het leven gaan meemaken. En vooral dat ze er extra energie en inspiratie van krijgen voor hun wedstrijden op de Spelen.”

Peking is de eerste stad ter wereld dat zowel de Zomerspelen als de Winterspelen heeft mogen organiseren.

Bekijk hier wanneer de Nederlandse sporters in actie komen in China.

Alpineskiën

Vrouwen:

Adriana Jelinkova (slalom en reuzenslalom)

Mannen:

Maarten Meiners (reuzenslalom)

Bobsleeën

Vrouwen:

Karlien Sleper (monobob)

Mannen:

Ivo de Bruin (piloot, tweemansbob, viermansbob)

Janko Franjic (viermansbob)

Jelen Franjic (viermansbob)

Dennis Veenker (viermansbob)

Stephan huis in ’t Veld (reserve)

De tweede naam voor de tweemansbob wordt later ingevuld.

Lindsay van Zundert in actie op het EK kunstrijden. Ⓒ HH/ANP

Kunstrijden

Lindsay van Zundert (vrouwen, single event)

Schaatsen

Vrouwen:

Femke Kok (500m)

Jutta Leerdam (500m, 1.000m)

Michelle de Jong (500m)

Antoinette de Jong (1.000m, 1.500m, 3.000m, ploegachtervolging)

Ireen Wüst (1.000m, 1.500m, ploegachtervolging)

Marijke Groenewoud (1.500m, massastart)

Irene Schouten (3.000m, 5.000m, massastart, ploegachtervolging)

Carlijn Achtereekte (3.000m)

Sanne in ’t Hof (5.000m)

Mannen:

Merijn Scheperkamp (500m)

Kai Verbij (500m, 1.000m)

Thomas Krol (500m, 1.000m, 1.500m)

Hein Otterspeer (1.000m)

Kjeld Nuis (1.500m)

Marcel Bosker (1.500m, ploegachtervolging)

Patrick Roest (5.000m, 10.000m, ploegachtervolging)

Jorrit Bergsma (5.000m, 10.000m, massastart)

Sven Kramer (5.000m, massastart, ploegachtervolging)

Suzanne Schulting na de eerste training in Peking. Ⓒ RENE BOUWMAN

Shorttrack

Vrouwen:

Yara van Kerkhof (relay)

Selma Poutsma (500m, 1000m, relay en mixed relay)

Suzanne Schulting (500m, 1000m, 1500m, relay en mixed relay)

Xandra Velzeboer (500m, 1000m, 1500m, relay en mixed relay)

Rianne de Vries (relay)

Voor de laatste startplek (1500 meter) wordt de naam later bekendgemaakt.

Mannen:

Dylan Hoogerwerf (500 meter en relay)

Itzhak de Laat (500m, 1000m, relay en mixed relay)

Sjinkie Knegt (1000m, 1500m, relay en mixed relay)

Sven Roes (1500m en relay)

Jens van ’t Wout (500m, 1000m, relay en mixed relay)

De laatste startplek (1500 meter) wordt later ingevuld.

Kimberley Bos kroonde zich eerder dit Europees kampioen en wereldbeker-winnaar. Ⓒ HH/ANP

Skeleton

Kimberley Bos

Niek van der Velden vliegt door de lucht tijdens een wereldbekerwedstrijd. Ⓒ HH/ANP

Snowboarden

Vrouwen:

Michelle Dekker (parallelreuzenslalom)

Melissa Peperkamp (big air en slopestyle)

Mannen: