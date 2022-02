Vrijdag worden de Winterspelen van Peking geopend: maak kennis met TeamNL

China had er tijdens de Spelen graag net zo’n feest van willen maken als in 2008, toen vooral de spectaculaire openingsceremonie in het Vogelnest-stadion indruk maakte. Volgende week vrijdag is de opening van de Winterspelen in hetzelfde stadion, voor nagenoeg lege tribunes dit keer.

Peking is straks de eerste stad ter wereld dat zowel de Zomerspelen als de Winterspelen heeft georganiseerd.

Alpineskiën

Vrouwen:

Adriana Jelinkova (slalom en reuzenslalom)

Mannen:

Maarten Meiners (reuzenslalom)

Bobsleeën

Vrouwen:

Karlien Sleper (monobob)

Mannen:

Ivo de Bruin (piloot, tweemansbob, viermansbob)

Janko Franjic (viermansbob)

Jelen Franjic (viermansbob)

Dennis Veenker (viermansbob)

Stephan huis in ’t Veld (reserve)

De tweede naam voor de tweemansbob wordt later ingevuld.

Lindsay van Zundert in actie op het EK kunstrijden. Ⓒ HH/ANP

Kunstrijden

Lindsay van Zundert (vrouwen, single event)

Irene Schouten in de National Speed Skating Oval in Peking. Ⓒ RENE BOUWMAN

Schaatsen

Vrouwen:

Femke Kok (500m)

Jutta Leerdam (500m, 1.000m)

Michelle de Jong (500m)

Antoinette de Jong (1.000m, 1.500m, 3.000m, ploegachtervolging)

Ireen Wüst (1.000m, 1.500m, ploegachtervolging)

Marijke Groenewoud (1.500m, massastart)

Irene Schouten (3.000m, 5.000m, massastart, ploegachtervolging)

Carlijn Achtereekte (3.000m)

Sanne in ’t Hof (5.000m)

Mannen:

Merijn Scheperkamp (500m)

Kai Verbij (500m, 1.000m)

Thomas Krol (500m, 1.000m, 1.500m)

Hein Otterspeer (1.000m)

Kjeld Nuis (1.500m)

Marcel Bosker (1.500m, ploegachtervolging)

Patrick Roest (5.000m, 10.000m, ploegachtervolging)

Jorrit Bergsma (5.000m, 10.000m, massastart)

Sven Kramer (5.000m, massastart, ploegachtervolging)

Suzanne Schulting na de eerste training in Peking. Ⓒ RENE BOUWMAN

Shorttrack

Vrouwen:

Yara van Kerkhof (relay)

Selma Poutsma (500m, 1000m, relay en mixed relay)

Suzanne Schulting (500m, 1000m, 1500m, relay en mixed relay)

Xandra Velzeboer (500m, 1000m, 1500m, relay en mixed relay)

Rianne de Vries (relay)

Voor de laatste startplek (1500 meter) wordt de naam later bekendgemaakt.

Mannen:

Dylan Hoogerwerf (500 meter en relay)

Itzhak de Laat (500m, 1000m, relay en mixed relay)

Sjinkie Knegt (1000m, 1500m, relay en mixed relay)

Sven Roes (1500m en relay)

Jens van ’t Wout (500m, 1000m, relay en mixed relay)

De laatste startplek (1500 meter) wordt later ingevuld.

Kimberley Bos kroonde zich eerder dit Europees kampioen en wereldbeker-winnaar. Ⓒ HH/ANP

Skeleton

Kimberley Bos

Niek van der Velden vliegt door de lucht tijdens een wereldbekerwedstrijd. Ⓒ HH/ANP

Snowboarden

Vrouwen:

Michelle Dekker (parallelreuzenslalom)

Melissa Peperkamp (big air en slopestyle)

Mannen: