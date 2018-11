Wereldkampioene Chelimo in Montferland Run

Dat meldde de organisatie van de wegwedstrijd over 15 kilometer. Ze krijgt concurrentie van de Keniaanse Joan Melly, die dit jaar de derde tijd van het jaar liep op de halve marathon (1.05.04).

Chelimo is geboren in Kenia, maar komt uit voor Bahrein. Ze won vorig jaar in Londen de wereldtitel op de marathon en was dit jaar ook de beste in de marathon bij de Asian Games is Jakarta.

Bij de mannen is de Eritreeër Zersenay Tadese aangetrokken als atleet van internationale faam. Hij is viervoudig wereldkampioen halve marathon.