Hele land achter Oranje

Anouk Dekker, links met tulband op het hoofd na de scheur in haar wenkbrauw is een taaie in het team van Oranje. Ⓒ ANP

„Dit is óns EK”, is de zin die de complete vrouwenselectie van Nederland al maandenlang hardop herhaalt. Vanavond móét het dan gebeuren voor de Oranjevrouwen, die hun beste prestatie uit de historie van de nationale ploeg kunnen evenaren door net als in 2009 de halve finale te bereiken. Wordt topland Zweden verslagen, dan is de droom op een Europese titel reëler dan ooit tevoren. Daar moet álles voor wijken.