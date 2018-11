Verdachte Belgische scheidsrechter vrijgelaten

De leidsman die betrokken is in ‘Operatie Propere Handen’ komt vrij onder voorwaarden.

Vertenten zat al meer dan een maand in de cel. Hij werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fiscale fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De 30-jarige scheidsrechter werd verdacht van omkoping en criminele organisatie.

Het Hof verwierp daarnaast wel de argumenten van advocaat Hans Rieder over partijdigheid van onderzoeksrechter Joris Raskin in het onderzoek. Daarmee is ‘Operatie Propere Handen’ gered omdat de onderzoeksdaden van Raskin, zoals telefoontaps, geldig blijven.

Het federaal parket tekent bovendien beroep aan tegen de beslissing van het Antwerpse Hof van Beroep om Raskin te wraken. Die kwam er op vraag van Rieder, die Raskin belangenvermenging verweet omdat die tot 17 maart 2018 lid was van de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond.

