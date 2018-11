Matig vervolg Luiten in Dubai

Hij noteerde op de Jumeirah Golf Estates 73 slagen, één boven par, en viel terug in de tussenstand. De Rotterdammer zakte van de tiende naar de gedeelde 33e plaats met een totaalscore van 142, twee onder par.

Luiten was donderdag nog voortvarend begonnen met 69 slagen (-3). In de tweede ronde was hij tot en met hole 14 aardig op dreef, maar vanaf hole 15 stokte het. Met een double-bogey en twee bogeys op rij leverde Luiten liefst vier slagen in en was een lage score niet meer mogelijk. Hij sloot nog wel weer af met vijfde birdie van de dag.

De Engelsman Matt Wallace rukte door een lage ronde van 65 slagen op naar de koppositie met een score van 133 (-11).

In Dubai is veel geld te verdienen. Het prijzengeld in het slottoernooi bedraagt 8 miljoen dollar (7 miljoen euro). De top tien van het eindklassement van de Europese Tour verdeelt nog eens een bonus van 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro). Francesco Molinari heeft de meeste kans om de Europese Tour van dit jaar te winnen. Een plek bij de eerste zes in Dubai volstaat voor de Italiaan, die dit jaar onder meer het Brits Open won.

Molinari moet zich wel verbeteren, want hij staat na de tweede ronde gedeeld 27e (-3). Zijn gevaarlijkste concurrent, de Engelsman Tommy Fleetwood, klom door een sterke ronde van 67 slagen naar de gedeelde zesde plaats (-8).