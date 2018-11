Schuurs geen koppel meer met Mertens

De dubbelspecialiste gaat de samenwerking aan met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, de voormalig nummer 1 op de wereldranglijst voor dubbelspeelsters.

De Belgische Mertens, de nummer 13 van de wereld in het enkelspel, wil zich meer op de single gaan richten, terwijl Schuurs in 2019 met een vaste dubbelpartner wil spelen.

De 25-jarige Schuurs plaatste zich samen met Mertens voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht koppels van het seizoen. In Singapore bleef het duo in de eerste ronde steken. Schuurs won afgelopen seizoen met verschillende partners zeven titels, meer dan wie dan ook in het circuit.

Schuurs en Mattek-Sands starten hun samenwerking op het WTA-toernooi van Sydney, dat op 6 januari begint.