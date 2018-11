Ferrari ziet Vettel in 2019 ’dingen rechtzetten’

De hoofdengineer van de Italianen, Jock Clear, denkt dat Vettel de dingen ’recht gaat zetten’ die afgelopen seizoen zijn misgegaan. Ferrari stond er - zeker na een ijzersterk begin - goed op richting de WK-titel. De Duitser maakte echter enkele rijdersfouten. Mercedes wist hier optimaal van te profiteren.

„Ik denk dat hij heeft genoten van dit seizoen, ondanks de hoogte- en dieptepunten. Ik denk dat hij recent heeft gezegd dat het verliezen van de wereldtitel in 2009 frustrerender voor hem was. Als je naar het gehele jaar kijkt, heeft hij risico’s genomen en hij was, net als wij, bereid om dat te doen. We hebben daar allemaal onze rol in gehad. Ik denk dat het Seb vooral meer kracht geeft voor volgend seizoen om de ’unfinished business’ af te maken”, ladus Clear tegen Motorsport.com.

Vingers glippen

De engineer is wel realistisch betreffende het afgelopen seizoen. „Het is natuurlijk frustrerend dat je uiteindelijk niet aan de goede kant zit, dat is frustrerend. We hebben nog niet echt onze conclusies getrokken op dit moment, maar het is ons door de vingers geglipt. Het feit is dat een seizoen lang duurt en de punten die we scoren tellen net zo goed als de punten die in Australië te verdienen zijn.”

Hij vervolgt: „Om een kampioenschap te winnen, moet je een volledig seizoen heel goed presteren en we hebben op dat vlak niet goed genoeg gepresteerd. Onze directe concurrenten zagen dat ook. We kijken terug op een jaar waarin Ferrari wellicht haar sterkste seizoen in de afgelopen tien jaar heeft afgewerkt en op die sterke punten bouwen we verder.”