Ex-Eredivisie-spelers delen ’iets te veel’ van elkaar

Na de winst tegen Union werd de periodetitel van de Belgische eerste divisieploeg in de kleedkamer uitbundig gevierd. Uiteraard met een teamfoto. Verdediger Lucas Bijker - voormalig Heerenveen en Cambuur - vierde enthousiast mee. Misschien iets te enthousiast gooide hij zijn edele delen mee in de strijd.

Terwijl alle ploeggenoten de foto bijsneden, dropte Onur Kaya (ex-Vitesse) doodleuk de foto ongecensureerd op Instagram. Tot teammakker Sebastien Dewaest hem er subtiel op attent maakte. Bijker kan er wel om lachen.

„Er zijn ergere dingen in deze wereld. Ik had natuurlijk liever gehad dat deze foto niet op het internet was verschenen, maar ik maak mij er niet druk in. Of Kaya de foto per ongeluk heeft gepost? Ik hoop het. Ik heb hem er niet op aangesproken. Sinds die foto heb ik wel veel berichtjes gekregen van oude bekenden. Laten we het dus positief bekijken: die mensen zijn mij nog niet vergeten”, laat hij aan Het Nieuwsblad weten.