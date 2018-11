Audi-coureur Frijns geeft moed niet op na crash in Macau

In de kwalificatie voor de eerste race van de FIA GT World Cup vergaloppeerde de Limburger zich echter tweemaal om tenslotte in de bandenstapel te eindigen op het verraderlijke en nauwe stratencircuit met zijn razendsnelle gedeelten en vele bochten. Vorig jaar werd Frijns tweede in Macau.

Van de Audi’s was hij weliswaar de snelste, maar hij moet zaterdag toch vanaf de zevende plaats starten in een veld van slechts vijftien wagens dat evenwel met fabrieksdeelname van Mercedes, BMW en Nissan van hoog gehalte is. Frijns geeft echter de moed niet op. „Hier in Macau kan gewoon echt alles gebeuren, altijd. Dat hebben we vorig jaar wel gezien”, zei de coureur. Hij refereerde aan de race van vorig jaar die werd stilgelegd na een enorme ophoping van botsende wagens waar hij bij de schroothoop vandaan bleef. „Je hebt ook wat geluk nodig, je moet uit de ellende blijven en kijken waar je dan eindigt. Eerst maar eens die kwalificatierace zien door te komen. Daarna zien we wel weer verder.”

De pole is voor de Italiaanse Mercedes-coureur Raffaele Marciello met Augusto Farfus ook op de eerste startrij. De Braziliaan rijdt met een BMW van het Schnitzer-team waar de vermaarde teambaas Charlie Lamm zijn afscheidswedstrijd beleeft.

In de kwalificatierace voor de Formule 3 Grand Prix van Macau staat de Brit Dan Ticktum op pole met zijn Motopark Academy Dallara-Volkswagen. Hij kreeg startnummer 1 als gevolg van zijn overwinning van vorig jaar dat wat gelukkig tot stand kwam. De 19-jarige coureur uit het Red Bull Junior-programma profiteerde toen in de laatste ronde en in de laatste bocht van een aanrijding tussen de koplopers Habsburg en Camara. Ticktum werd de lachende derde. In de kwalificatie klopte hij zijn landgenoot Callum Ilott (20) die dit seizoen derde werd in de GP3 en door Ferrari is geadopteerd als talent. Mick Schumacher werd de dupe van het verkeer en gele en rode vlaggen. De 19-jarige Duitser wiens vader Michael in 1990 de Macau Grand Prix won, klokte slechts de negende tijd.

In het derde door de FIA gesanctioneerde evenement gaat negenvoudig Macau-winnaar Ron Huff in twee van de drie races voor het WTCR vanaf pole beginnen met zijn Volkswagen Golf GTi. Nederlander Tom Coronel die over zijn seizoen met de Honda Civic van ”één groot drama” sprak, speelde ook ditmaal een bijrol met 20ste en 23ste tijden. Vorig jaar was hij in Macau nog op dreef met een vijfde en tweede plaats.