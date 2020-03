Ajax-jongeling Jurriën Timber: ’Ik heb mijn debuutje te pakken’

Jurrien Timber wordt op de hielen gezeten door Mitchell van Bergen van sc Heerenveen Ⓒ ANP Sport

HEERENVEEN - Er zijn makkelijkere omstandigheden denkbaar om je Eredivisie-debuut te maken dan bij een Ajax onder hoogspanning. Maar Jurriën Timber (18) werd tijdens SC Heerenveen-Ajax bij de kwakkelende Amsterdammers voor de leeuwen geworpen en hield zich prima staande. „Ik vond het op zich wel prima gaan. Al had ik in de eerste helft wat ongelukkige momentjes”, aldus de speler die uiteindelijk met kramp in beide kuiten het veld moest verlaten. „Maar ik ben dubbelblij. We hebben drie punten en ik heb mijn debuutje te pakken.”