Danilo vertrekt naar Rangers, hattrick Feyenoord-target Luka Ivanusec in voorronde CL

Feyenoord hield in het weekend de poot stijf en hield vast aan zijn vraagprijs. Met de verkoop van Danilo heeft de landskampioen het aankoopbedrag van Calvin Stengs, die ook zo’n zeven miljoen euro kostte, al terugverdiend.

Feyenoord oriënteert zich nog altijd op de transfermarkt. De club wil nog graag een spits toevoegen aan de selectie om te kunnen concurreren met Santiago Gimenez. Ook is de aanvallende middenvelder Luka Ivanusec nog serieus in beeld. De Kroaat baarde dinsdagavond opzien door in de tweede voorronde van de Champions League driemaal te scoren voor zijn club Dinamo Zagreb in het duel met FC Astana (4-0).